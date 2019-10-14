Son Dakika Haberleri: Tarsus'un 14 Erasmus projesine hibe
Son Dakika Güncel Tarsus'un 14 Erasmus projesine hibe

Tarsus'un 14 Erasmus projesine hibe

2 saat önce

Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, ilçedeki okullarca hazırlanan 14 Erasmus projesinin hibe almaya hak kazandığını söyledi.

Tarsus'un 14 Erasmus projesine hibe, System.String[]

Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, ilçedeki okullarca hazırlanan 14 Erasmus projesinin hibe almaya hak kazandığını söyledi.

Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kabul gören 14 projenin, yaklaşık bedelinin 500 bin lira olduğunu belirtti.

Daha önce de 11 projenin hibe almaya hak kazandığını aktaran Metin, "Erasmus projeleriyle öğrencilerimizin ufku genişlemekte, sosyal, kültürel ve eğitsel gelişmeleri artmakta ve bunun yanı sıra öğrencilerimizin kendilerine olan özgüvenleri artmaktadır." dedi.

Mehmet Metin, Erasmus, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:12 Kaynak: AA
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