Tarsus'un 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak mezarlık yapılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün doluluk kapasiteleri artan mezar yerleriyle ilgili ilerleyen yıllarda yaşanabilecek sorunlara önlem almak amacıyla mezarlık yapım çalışmalarını sürdürüyor.



Büyükşehir Belediyesi, yapımını sürdürdüğü ve Tarsus halkının yaklaşık 50 yıllık mezar yeri temin ihtiyacını karşılayacak fiziki yapıya sahip Sucular Şehir Mezarlığı'nı Mersin'e kazandırıyor. Mevcut zeminde yapılan çalışmalarda çıkan taşların kesme işlemleri yapılarak, çevre düzeni ve duvar imalatında kullanılacak mezarlığın tahsis işlemi tamamlandı. Mezarlığın yapım çalışmalarının bu yıl içinde başlanması planlanıyor. Tarsus'ta halihazırda kullanımda olan güney ve şehir mezarlıklarının yanı sıra Tarsus- Çamlıyayla yolu üzerindeki Sucular Mahallesi'nde tahsis edilen 359 bin metre karelik alanda yer alacak mezarlık, toplam 50 bin adet lahit mezar ve 530 adet şehitlik lahit mezar ile hizmet verecek. Ayrıca, içerisinde yer alacak tam donanımlı idari bina ile vatandaşların taleplerini karşılayacak olan mezarlık, otoparkıyla da park yeri sorununu ortadan kaldıracak ve kamera sistemiyle 7/24 güvenli bir ortam sağlayacak. Dini bayramlar ve özel günlerde yoğun ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklarda yaşanan mezarlık içi ulaşım sıkıntısının da Sucular Şehir Mezarlığı'nda önüne geçmek için planlamasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, mezarlık içerisindeki 15 metrelik ana yollar ve 7 metrelik ara yollar ile vatandaşların mezarlık içerisindeki hareket alanlarını genişletirken, tasarlanan modern yapısıyla ziyaretçilere, mezarlıklara kolay ulaşım imkanı sunacak.



Alan içerisinde yer alacak mezarlık bilgi sistemleri ile vatandaşlar ziyaret edecekleri mezarları kolay bir şekilde bulacak. - MERSİN