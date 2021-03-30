Tarsus'un atalık tohumları İzmir'de - Son Dakika

Tarsus'un atalık tohumları İzmir'de

30.03.2021 16:39
Tarsus'un atalık tohumları İzmir'de, System.String[]

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 'Ata tohumu miras ve Halk Market' projelerini görüşmek ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin 'Tohum Merkezi ve Halkın Bakkalı' projelerini yerinde incelemek üzere İzmir'e gitti.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 'Ata tohumu miras ve Halk Market' projelerini görüşmek ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin 'Tohum Merkezi ve Halkın Bakkalı' projelerini yerinde incelemek üzere İzmir'e gitti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret eden Bozdoğan, yanında götürdüğü atalık tohumları Tunç Soyer'e verdi. Soyer de Bozdoğan'a atalık kavılca buğdayı, biberlik domates, börülce ve kavun tohumu hediye etti. Tarsus Belediyesinin üreticiden tüketiciye aracısız ve komisyonsuz bir şekilde ürünleri aktardığı 'Halk Market' projesinin bir benzeri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Halkın Bakkalı' projesini inceleyen Bozdoğan, Tarsus'ta 120 kadın üyesi bulunan üretici kooperatifinin ürünlerinin de İzmir'deki 'Halkın Bakkalı' aracılığıyla satışının yapılmasını önerdi.

"Vatandaşın lehine sonuçlanacak her türlü projede işbirliğine hazırız"

Yerli ve milli tarımı geliştirmek, organik ve sağlıklı ata tohumlarını ülke tarımına kazandırmak için yoğun çaba harcadıklarını kaydeden Bozdoğan, "Ata tohumu miras projesi kapsamında ülkemizde kapsamlı araştırmalar yapıyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun ata tohumu konusunda bizimle işbirliği yapmak isteyen olursa onlarla işbirliği yapmaya hazırız. Bu vesileyle ata tohumu projemiz kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlantı kurduk, onların da bu tarz girişimlerinin olduğunu fark ettik ve bu çalışmaları yerinde incelemek istedik. Ayrıca küçük üreticiyi desteklemek ve dar gelirli vatandaşlarımıza ekonomik, güvenilir ve sağlıklı ürünler sunmak için geliştirdiğimiz 'Halk Market' projemizin bir benzerini de İzmir Büyükşehir Belediyesi de yürütüyor. İzmir'in 'Halkın Bakkalı' projesini de yerinde inceledik. Ürün çeşitliliği ve gelişlim konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonra 'Halk Market ve ata tohumu' projelerimizde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalar yürüterek karşılıklı gelişimi sağlamayı hedefliyoruz. Vatandaşın lehine sonuçlanacak her türlü projede işbirliği yapmaya hazırız" dedi.

"En büyük zenginliğimiz ata tohumlarımızdır"

Ata tohumlarının yaygınlaştırılması için işbirliğine hazır olduklarını dile getiren İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "Milli ve yerli tarımı geliştirmek için yapılacak çalışmalar arasında en büyük zenginliğimiz ata tohumlarımızdır. Bunun üzerine kafa yormak ve bunları topluma iyi anlatmak, yaygınlaştırmak lazım. Ata tohumu projesiyle kırsal kalkınma desteklenerek köy hayatı daha cazip hale getirilip, köyden kente zorunlu göç olayına çare bulunabilir. Köy yaşamının gelişmesiyle beraber ters göç olayına, yani kentten köye göç olaylarına vesile olunabilir. Bu girişimlerle beraber köy ve şehir hayatında gelişim anlamında ekonomik ve sosyolojik denge sağlanmış olur" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Tarsus'un atalık tohumları İzmir'de
Tarsus'un atalık tohumları İzmir'de
Tarsus'un atalık tohumları İzmir'de

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Market, Tarsus, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarsus'un atalık tohumları İzmir'de - Son Dakika


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