Tarsus'un dayanışma ağına çiftçi desteği

Tarsus Belediyesinin tam kapanma sürecinde çalışamayan ve günlük geliri kesilen vatandaşların temel gıda maddelerine ulaşabilmesi için başlattığı 'Dayanışma Ağı' projesine, ilçede üretim yapan bir çiftçi de tarlasındaki ürünü bağışlayarak destek oldu. Belediyeye bağlı ekipler, toplanan temel gıda malzemelerini 6 halk market aracılığıyla vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Tarsus Belediyesi, tam kapanma sürecinde çalışamayan, gündelik geliri kesilen yurttaşların temel gıda maddelerine ulaşabilmesi için seferber oldu. Başkan Dr. Haluk Bozdoğan'ın talimatıyla belediye ekipleri Tarsuslu üreticilerin meyve ve sebze satın aldı, onlarca ton meyve ve sebzeyi yurttaşların evine ulaştırdı. Kendine ait arazide oldukça geniş alana lahana eken bir üretici de tarladaki ürünü hiçbir bedel talep etmeden Tarsus Belediyesine bağışladı. Belediyenin de desteğiyle tarladan toplanan ürün, kent genelindeki 6 Halk Market'e bırakıldı. Lahanalar buradan Tarsuslulara ücretsiz olarak ulaştırıldı. Tarsus Belediyesi, dayanışmaya katılan üreticiye teşekkür etti.

Öte yandan halk marketlerin önüne "Tarsuslu üreticimizin hediyesidir" notu yazıldı. - MERSİN