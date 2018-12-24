Son Dakika Haberleri: Tarsus'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu

Tarsus'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu

22 dakika önce

Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Okullararası Kurtuluş Koşusu düzenlendi.

Tarsus'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu, System.String[]
Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Okullararası Kurtuluş Koşusu düzenlendi.


Tarsus Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen koşuya, 435 öğrenci katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Aksoy'un startını verdiği koşu, Atatürk Bulvarı üzerinde başlayıp, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Koşuda öğrenciler birinci olmak için kıyasıya mücadele etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:19 Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarsus, Güncel
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