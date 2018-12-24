Tarsus'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu
22 dakika önce
Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Okullararası Kurtuluş Koşusu düzenlendi.
Tarsus
ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Okullararası Kurtuluş Koşusu düzenlendi.
Tarsus Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından ortaklaşa düzenlenen koşuya, 435 öğrenci katıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Aksoy'un startını verdiği koşu, Atatürk Bulvarı
üzerinde başlayıp, Cumhuriyet Meydanı
'nda son buldu.
Koşuda öğrenciler birinci olmak için kıyasıya mücadele etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:19 Kaynak: AA
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