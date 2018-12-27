Tarsus'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu Kutlandı

Tarsus
'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenle kutlandı.
Kuvay-i Milliye Meydanı'nda temsili milis kuvvetlerinin karşılanmasıyla başlayan törende, protokol üyeleri ve vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Tarsus Şehitliği'ne kadar yürüdü. Burada şehitlerin mezarına karanfil bırakılıp dua edildi.
Katılımcılar şehitlik ziyaretinin ardından Cumhuriyet Alanı'na yürüdü.
Tören, Atatürk
Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can
, konuşmasında, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılının kutlandığını ifade etti.
Geçmişte Fransız işgaline uğrayan toprakların Kuvay-i Milliye hareketiyle temizlendiğini aktaran Can, şunları kaydetti:
"Ayak bastığımız her karış toprağın bedeli şehitlerimizin kanıyla ödenmiştir. Bugün aldığımız her nefeste ve attığımız her adımda önce Allah'a sonra aziz şehitlerimize minnet ve şükran duyuyoruz. Bu güzel ülkeyi canları pahasına koruyup bizlere miras bırakan atalarımıza bir borcumuz vardır. O da bu mirası yüceltmek, ülkemizi çağdaş, güçlü ve mutlu bir ülke haline getirmektir. Bizler gecemizi gündüzümüze katarak çalışırken bu gerçeği bir an bile aklımızdan çıkartmıyoruz. Bu gün dahili ve harici düşmanlarımız, gençlerimizin milli şuurunu yok etmeye, tarihini ve kimliğini unutturmaya çalışıyor. Ancak bunu asla ve asla başaramayacaklar."
Konuşmaların ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu, mehter takımı gösteri sundu.
Törene, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundal, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri
Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Halis Ünal, Çamlıyayla
Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı
, Toroslar
Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediyesi
Başkan Adayı Hamit Tuna
, partilerin ilçe başkanı ve yöneticileri, öğrenciler, çok sayıda oda başkanı ve vatandaşlar katıldı.