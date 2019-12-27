Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı - Son Dakika
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Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

6 saat önce

Tarsus'un, düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı, System.String[]

Tarsus'un, düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kuvay-i Milliye Meydanı'nda temsili milis kuvvetlerinin karşılanmasıyla başlayan törende protokol üyeleri ve vatandaşlar, Tarsus Şehitliği'ne yürüdü.

Şehitlerin mezarına karanfil bırakılıp dua edilmesinin ardından program Cumhuriyet Alanı'nda devam etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından yaptığı konuşmada, "Kurtuluş savaşında destan yazan atalarımız, işgalicilere karşı bu topraklar için yiğitçe mücadele vermişlerdir. Bizler de hep birlikte kardeşçe yaşayıp, bu güzel ve kadim toprakları koruyalım." dedi.

Tarsus Kaymakamı Kadir Yüksel Otcu da konuşmasında Tarsus'un, işgale karşı büyük bir direniş ve destana imza attığını vurguladı.

Programda halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:40 Kaynak: AA
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