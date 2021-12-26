Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşun 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesince Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarsus 100. Yıl Etkinlik Alanı'nın açılışı gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen, CHP İl Başkanı Adil Aktay, Gazeteci Uğur Dündar ve vatandaşlar katıldı.
Açılışı yapılan Tarsus 100. Yıl Etkinlik Alanı'nda "Milli Mücadele", "Yüzyıl" ve "Mersin'in Hafızası" sergilerinin açılışı gerçekleştirildi.
Açılış konuşmalarının ardından etkinlikte söyleşiler yapıldı.
Kaynak: AA
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