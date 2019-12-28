Tarsus'un perileri, Başkan Bozdoğan için pankart açtı - Son Dakika
Son Dakika Spor Tarsus'un perileri, Başkan Bozdoğan için pankart açtı - Son Dakika Spor

Tarsus'un perileri, Başkan Bozdoğan için pankart açtı

6 saat önce

Kadınlar Basketbol Bölgesel Liginde (KBBL) rakibi Karşıyaka Çarşı Kolejini 74-48 yenen Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, kalp rahatsızlığı geçiren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı unutmadı.

Tarsus'un perileri, Başkan Bozdoğan için pankart açtı, System.String[]

Kadınlar Basketbol Bölgesel Liginde (KBBL) rakibi Karşıyaka Çarşı Kolejini 74-48 yenen Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, kalp rahatsızlığı geçiren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı unutmadı. "Aramızda olmasanız da yanımızdasınız, geçmiş olsun Haluk Başkanımız" yazılı pankart açan sporcular, galibiyeti Başkan Bozdoğan'a hediye etti.


KBBL'nin iddialı ekiplerinden Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Karşıyaka Çarşı Koleji ile karşılaştı. Tarsus Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı, Tarsus Belediye Başkan Yardımcıları Serap Kurtcu, Mutallip Bobuşoğlu ve Füsun Kaleli ile Tarsus Belediyesi Spor Kulübü Asbaşkanı Hüseyin Torun ve çok sayıda vatandaş izledi.


Müsabakanın ilk çeyreğinde güçlü savunma yapan Tarsus ekibi, periyodu 13-10 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücum ağırlıklı oynayan Tarsus Belediyespor, ilk yarıyı 34-19 önde tamamladı. Turkuaz beyazlılar, karşılaşmanın ikinci yarısında rakibi Karşıyaka Çarşı Koleji karşısında savunmada ağırlığını artırıp, üçüncü çeyreği de 61-35 önde bitirdi. Tarsuslu basketbolcular, son çeyrekte ise karşılaşmayı 74-48 tamamladı.


Takım oyuncuları, maç öncesinde ve sonrasında "Aramızda olmasanız da yanımızdasınız, geçmiş olsun Haluk Başkanımız" yazılı pankart açtı. Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, galibiyeti birkaç gün önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a hediye etti. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:11 Kaynak: İHA
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