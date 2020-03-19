Tarsus Üniversitesi "Bilgi ve İletişim Ofisi" kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus Üniversitesi 'Bilgi ve İletişim Ofisi' kurdu - Son Dakika

Tarsus Üniversitesi "Bilgi ve İletişim Ofisi" kurdu

6 saat önce

Tarsus Üniversitesi, daha çok kişiye ulaşmak için Bilgi ve İletişim Ofisi oluşturdu.

Tarsus Üniversitesi

Tarsus Üniversitesi, daha çok kişiye ulaşmak için Bilgi ve İletişim Ofisi oluşturdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ofis, kurumun birimleri arasındaki iletişimi sağlarken, basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yönetecek.

Kurumun, kültürünü, kimliğini, kurumsal imajını anlatacak olan ofisin yönelim kurulunda akademisyenler yer alacak.

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:30 Kaynak: AA

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