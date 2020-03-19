Tarsus Üniversitesi, daha çok kişiye ulaşmak için Bilgi ve İletişim Ofisi oluşturdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ofis, kurumun birimleri arasındaki iletişimi sağlarken, basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yönetecek.

Kurumun, kültürünü, kimliğini, kurumsal imajını anlatacak olan ofisin yönelim kurulunda akademisyenler yer alacak.