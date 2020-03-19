Son Dakika › Güncel › Tarsus Üniversitesi 'Bilgi ve İletişim Ofisi' kurdu - Son Dakika
Tarsus Üniversitesi "Bilgi ve İletişim Ofisi" kurdu
6 saat önce
Tarsus Üniversitesi, daha çok kişiye ulaşmak için Bilgi ve İletişim Ofisi oluşturdu.
Tarsus Üniversitesi, daha çok kişiye ulaşmak için Bilgi ve İletişim Ofisi oluşturdu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ofis, kurumun birimleri arasındaki iletişimi sağlarken, basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yönetecek.
Kurumun, kültürünü, kimliğini, kurumsal imajını anlatacak olan ofisin yönelim kurulunda akademisyenler yer alacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:30 Kaynak: AA
Son Dakika Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı