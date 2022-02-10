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Tarsus Üniversitesi ile Tarsus Ticaret Borsası arasında iş birliği protokolü - Son Dakika

Tarsus Üniversitesi ile Tarsus Ticaret Borsası arasında iş birliği protokolü

10.02.2022 15:53
Tarsus Üniversitesi ile Tarsus Ticaret Borsası arasında iş birliği protokolü

Tarsus Üniversitesi ile Tarsus Ticaret Borsası arasında eğitim, inovasyon ve Ar-Ge alanlarında iş birliği protokolü imzalandı.

Tarsus Üniversitesi ile Tarsus Ticaret Borsası arasında eğitim, inovasyon ve Ar-Ge alanlarında iş birliği protokolü imzalandı.

Tarsus Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, protokol Rektör Prof. Dr. Orhan Aydın ile Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya arasında imzalandı.

Aydın, imza törenindeki konuşmasında, iş birliğini geliştiren protokollerin içerisinde yer almayı önemsediklerini belirterek, "Üniversitemizin bilgi birikimiyle Tarsus Ticaret Borsası gibi kurumlarımızın imkanlarını bir araya getirerek, Tarsus'un ekonomisine, ticaretine, toplumsal yapısına katkı koyacak olmaktan dolayı da son derece mutluyuz." ifadesini kullandı.

Protokolün detaylarına da değinen Rektör Aydın, "Protokol kapsamında üniversite olarak Ticaret Borsası üyelerinin ürettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi konusunda destek sağlamış olacağız. Yine bu protokolle ürün ve hizmetlerin ulaştırıldığı özellikle dış pazarlarda hedef müşteri kitlesiyle iletişime geçilmesinde destek olacağız. Üyelerin iletişim ve satış pazarlama konusundaki becerilerinin geliştirilmesinde katkı sunacağız. Ayrıca, akademik ve bilimsel destek de vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya da eğitim, inovasyon ve Ar-Ge alanlarındaki protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

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Araştırma Geliştirme, Ticaret, Tarsus, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarsus Üniversitesi ile Tarsus Ticaret Borsası arasında iş birliği protokolü - Son Dakika


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