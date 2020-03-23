Tarsus Üniversitesi'nde uzaktan eğitime geçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus Üniversitesi'nde uzaktan eğitime geçildi - Son Dakika

Tarsus Üniversitesi'nde uzaktan eğitime geçildi

6 saat önce

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, uzaktan eğitime geçtiklerini bildirdi.

Tarsus Üniversitesi'nde uzaktan eğitime geçildi, System.String[]

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, uzaktan eğitime geçtiklerini bildirdi.

Aydın, öğrencilerine yönelik mektubunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm imkanların seferber edilerek hızlı bir şekilde uygulamaya konulduğunu belirtti.

Üniversitelerde 16 Mart'ta eğitime 3 haftalık ara verildiğini anımsatan Aydın, "Sürecin uzama ihtimaline de binaen bu süre ile sınırlı olmak üzere eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim ile sürdürülmesine karar verilmiştir. Süreç ile ilgili ayrıntılı bilgilere Öğrenci Bilgi Sisteminden ulaşılabilir. Süreç, sistem üzerinden yönetilecektir." ifadelerini kullandı.

Aydın, gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirterek, akademisyenlerin bu süreç içerisinde özveriyle çalıştığını vurguladı.

Üniversitedeki uzaktan eğitime ilişkin bilgi veren Aydın, "Her bir dersle ilgili bilgilendirmeler dersin hocası tarafından oluşturulan e-posta grubu üzerinden yapılacaktır. Ders notları, ders sunuları, video, ödev, proje ve benzeri ders materyallerinin senkron veya asenkron olarak paylaşılacağı platformlar oluşturulmuştur. Hocalarımız bu süreçte, ilgili platformlar üzerinden sürekli olarak sizlerle iletişim halinde olacaklar." ifadelerini kullandı.

Sanal ortamda yönetilecek bu sürecin kısa sürede sona ermesi temennisinde bulunan Aydın, şunları kaydetti:

"Salgın sonrası, hem uzaktan eğitim kapsamında verilen teorik derslerde anlaşılmayan hususlar hem de uygulamalı dersler için yoğunlaştırılmış bir akademik takvim uygulayacağız. Sınavlar ile ilgili hususlar bilahare sizlerle paylaşılacaktır. Bu süreçte, sınav kaygısından ziyade, sizlere verilen bilgiyi en iyi şekilde öğrenmeye çalışın. Bu amaçla, hocalarınızın tavsiye ettiği ilave kaynaklardan da yararlanmayı ihmal etmeyin. Tarsus Üniversitesi ailesi olarak, bu olağanüstü süreçte, olağanüstü gayretlerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Bakanlarımıza şükranlarımızı arz ederiz. Koronavirüs musibeti ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyor ve onları en kuvvetli şekilde alkışlıyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:30 Kaynak: AA

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