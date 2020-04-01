Son Dakika › Güncel › Tarsus Üniversitesi Rektörü Aydın'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika
Tarsus Üniversitesi Rektörü Aydın'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
6 saat önce
Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için bir maaşını bağışladı.
Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için bir maaşını bağışladı.
Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve ilk bağışçısı olduğu 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşım ile katılıyorum. Biz bize yeteriz Türkiyem" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:24 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar Karantinadan kaçan hasta: Sigara ve çay içemediğim için kaçtım