Tarsus Üniversitesi Rektörü Aydın'dan

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, adayların ilk aklına gelen üniversitelerden biri olmayı ve 10 yılda 20 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Aydın, üniversitenin çalışmalarıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın zamanda kurulmalarına rağmen öğrenciler için geniş bir eğitim programı sunduklarını belirtti.

Hem üniversite imkanlarının hem de eğitim kadrosunun niteliğini daha da arttırmak için çalıştıklarını ifade eden Aydın, "Tercih sürecinde üniversite adaylarının aklına gelecek ilk üniversitelerden biri olmayı hedefliyoruz. Tarsus Üniversitesi olarak 10 yılda yaklaşık 20 bin öğrenci sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Üniversitemize hem öğrenci hem de akademik personel düzeyinde yoğun bir ilgi var." dedi.

Aydın, eğitim camiasında iyi bir iz bırakmayı istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Üniversiteler bulundukları kenti değiştirip dönüştürür. Biz bunu gerçekleştireceğiz ve hayatın her alanında bunun yansımalarını da hep birlikte göreceğiz. Geniş bir skalada eğitim ve öğretim veriyoruz. Türkiye'de ve dünyada eğitim başarılarımızla öne çıkmak istiyoruz. Bölgemizin her anlamda kalkınması yönünde çaba sarf ediyoruz."