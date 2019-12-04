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Tarsus Üniversitesi Rektörü Aydın'dan ziyaret
6 saat önce
Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Tarsus Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:36 Kaynak: AA
Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Tarsus Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.
Aydın, ziyarette yaptığı konuşmada, kurumlar arasındaki iş birliğinin önemli olduğunu belirtti.
Borsa Başkanı Murat Kaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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