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Tarsus Üniversitesi Rektörü Aydın'dan ziyaret

6 saat önce

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Tarsus Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Tarsus Üniversitesi Rektörü Aydın'dan ziyaret, System.String[]

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Tarsus Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Aydın, ziyarette yaptığı konuşmada, kurumlar arasındaki iş birliğinin önemli olduğunu belirtti.

Borsa Başkanı Murat Kaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Orhan Aydın, Tarsus, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:36 Kaynak: AA
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