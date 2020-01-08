Tarsus Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu - Son Dakika

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Tarsus Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulduğu bildirildi.

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, yazılı açıklamasında, kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesinin üniversitelerinin "güzide fakültesi" olacağını belirtti.

Aydın, fakültenin kurulmasından dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, katkılarından ötürü de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç ve YÖK üyelerine teşekkür etti.