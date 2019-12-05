Tarsus ve Çamlıyayla'da büz boru çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü'ne bağlı yol bakım ve onarım ekiplerinin, sorunlu bölgelerdeki büz boru döşeme çalışmaları devam ediyor.



Yağışlar öncesinde sorun tespit edilen noktalarda suyun tahliyesi ve bağlantı yolları üzerinde sorun yaşanmaması adına ekipler, birçok noktada, değişik ebatlarda boru döşeme çalışması gerçekleştirildi.



Ağır iş makinaları aracılığıyla zorlu doğa şartlarına rağmen Büyükşehir ekipleri, sorunlu noktaların ihtiyaçlarına göre çeşitli ebatlarda büz borular yerleştirdi.



Ekipler Çamlıyayla merkez, Körmenlik ve Ergene bölgesinde, Tarsus'ta da merkez ve bağlı mahalleler olan Taşçılı, Yenice, Tekke, Boztepe, Egemen, Mantaş, Aliağa, Karaçerçili, Karadirlik, Takbaş, Çavuşlu, Öğretmenler, Böğrüeğri ve Sarıveli mahallerde çalışmalar gerçekleştirdi.



Büz borların üzeri dolgu malzemeleriyle kaplanarak, hem suyun doğal akışı sağlandı, hem de yollarda ulaşımın sorunun sürmesine olanak sağlandı. - MERSİN