Tarsus ve Çamlıyayla'da heyelandan zarar gören yollar onarılıyor - Son Dakika
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Tarsus ve Çamlıyayla'da heyelandan zarar gören yollar onarılıyor

7 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, son dönemde yaşanan aşırı yağışlardan dolayı zarar gören ve heyelan oluşan yollarda hafriyat ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Tarsus ve Çamlıyayla'da heyelandan zarar gören yollar onarılıyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, son dönemde yaşanan aşırı yağışlardan dolayı zarar gören ve heyelan oluşan yollarda hafriyat ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bağlı mahallelerde de asfaltlama çalışmaları yürütülüyor.


Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Yol Bakım ve Onarım ekipleri Şubat ayının ilk haftası kırsalda etkili olan sağanak yağışlardan dolayı zarar gören Gülek Mahallesi Çelikli mevkiinde hafriyat ve box döşeme çalışması gerçekleştirdi. Söz konusu noktada kapanan yol trafiğe açıldı.


Çamlıyayla Korucak Mahallesinde heyelandan dolayı kapanan ve büyük zarar gören yol, Büyükşehir ekiplerinin özverili çalışmalarıyla açıldı. Yol üzerinde bakım çalışması yapıldı.


Yoğun şekilde kullanılan Çamlıyayla-Sebil bağlantı yolu üzerinde şarampol temizlik çalışması yapan Büyükşehir ekipleri, yol üzerinde onarım çalışması da gerçekleştirdi.


Büyükşehir ekipleri, heyelandan zarar gören noktalardaki çalışmaların yanı sıra bağlı mahalle yollarında da asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Ekipler, Tarsus'un Yenice Mahallesi ile Baltalı Mahallesi arasındaki grup yolunda asfaltlama çalışması yaparken, yine Karaçerçili ve Verimli mahalle yollarında da asfaltlama, bakım ve ıslah çalışmaları gerçekleştirdi. - MERSİN

Çamlıyayla, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
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