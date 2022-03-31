Tarsus ve Çamlıyayla Muhtarlar Derneğinin kuruluşunun 3. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Tarsus ve Çamlıyayla Muhtarlar Derneğinin kuruluşunun 3. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Şelale Bulvarı'ndaki bir restoranda düzenlenen kutlama programına, Tarsus ve Çamlıyayla'nın yanı sıra Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay'daki bazı mahallelerin muhtarları da katıldı.

Dernek Başkanı Naci Güllü, etkinlikteki konuşmasında, Tarsus'un nüfus yoğunluğu bakımından il olması gerektiğini söyledi.

Programa, Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil ve Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı da katıldı.