Tarsus ve Silifke'de avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Tarsus ve Silifke'de avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki

07.07.2022 17:22
Tarsus ve Silifke'de avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki

Mersin'in Tarsus ve Silifke ilçelerinde avukatlar, İstanbul'da görev yapan meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Mersin'in Tarsus ve Silifke ilçelerinde avukatlar, İstanbul'da görev yapan meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Tarsus Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar, meslektaşları Bakırtaş'ın öldürülmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Mersin Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Habib Ekmekçi, saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak avukat Servet Bakırtaş'ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız. Sözün bittiği yerdeyiz." dedi.

Silifke'de de avukatlar, adliye önünde yaptıkları basın açıklamasında saldırıya tepki gösterdi.

Baronun Silifke temsilcisi avukat Onur İslim, Bakırtaş'ın ailesine ve tüm avukatlara başsağlığı diledi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Kozan, Tarsus ve Silifke'de sağlıkçılardan Dr. Karakaya'nın öldürülmesine tepki Son dakika haberleri... Kozan, Tarsus ve Silifke'de sağlıkçılardan Dr. Karakaya'nın öldürülmesine tepki Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 117 kişi tutuklandı Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 117 kişi tutuklandı
Kaynak: AA

İstanbul, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus ve Silifke'de avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:12 Kadir Şeker hakkında avukatının itirazı üzerine tahliye kararı
16:55 Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın "Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" sözlerine cevap: "Üzgün görünmek" yerine şiddetle mücadele kanunu çıkaralım
16:48 Aldatan kocasının cinsel organını makasla kesti, siniri geçmeyen kadın bu seferde dikilen organı koparıp camdan attı
16:39 Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu
16:19 Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın yasak aşk meyveleri ortaya saçıldı! Şirket personelinden ikiz çocuğu var
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
16:05 Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı
16:01 Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 17:38:16. #1.11#
SON DAKİKA: Tarsus ve Silifke'de avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement