Grup adına konuşan Mersin Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Habib Ekmekçi, saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak avukat Servet Bakırtaş'ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız. Sözün bittiği yerdeyiz." dedi.

Tarsus Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar, meslektaşları Bakırtaş'ın öldürülmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Kaynak: AA

İstanbul, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tarsus ve Silifke'de avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki - Son Dakika

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