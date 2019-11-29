Son Dakika Haberleri: Tarsus yarenlik alanda bakım çalışması yapıldı
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Tarsus yarenlik alanda bakım çalışması yapıldı

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü'ne bağlı park ve bahçeler birimi ekipleri tarafından, Tarsus yarenlik alanında bulunan onlarca kauçuk ağacı budandı.

Tarsus yarenlik alanda bakım çalışması yapıldı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü'ne bağlı park ve bahçeler birimi ekipleri tarafından, Tarsus yarenlik alanında bulunan onlarca kauçuk ağacı budandı. Ağaçların çevresinde temizlik çalışması da gerçekleştirildi.


Tarsus'ta Atatürk Caddesi'nin PTT ana binası ile Halk Eğitim Merkezi hizmet binası arasında kalan bölümünün trafiğe kapatılmasıyla oluşturulan yarenlik alanında yer alan ve özellikle sıcak yaz aylarında koyu gölgesiyle ilgi çeken kauçuk ağaçları, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, kovalı vinç aracılığıyla ve makineler vasıtasıyla budandı. Görsel olarak da dikkat çeken ağaçlar, ekiplerin titiz çalışmasıyla şekilli olarak budanırken, çevresinde de kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında yarenlik alanında yer alan oturma grupları ve oturma grupları içerisindeki bodur süs bitkileri de yine şekilli olarak budandı. Çalışmalar kapsamında temizlik ekipleri de detaylı temizlik çalışması yaptı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
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