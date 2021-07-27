Tarsus Yarı Maratonu 28 Kasım'da koşulacak

Mersin Valiliği'nin himayelerinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde ve paydaş kurum ve kuruluşların desteğiyle '13. Tarsus Yarı Maratonu' 28 Kasım 2021 tarihinde koşulacak.

Tarsus'un tanıtımı açısından önem arz eden ve ilk olarak 2004 yılında koşulan Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nun bu yıl koşu takvimine alınmasıyla birlikte hazırlıklar hızlandı.

Tarsus Yarı Maratonu Yürütme Kurulu, Kaymakam Kadir Sertel Otcu'nun başkanlığında, ilk toplantısını Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, Büyükşehir'in ilgili birim temsilcileri ve diğer kurum yetkililerinin katılım gösterdiği toplantıda hazırlanan slayt eşliğinde 21 kilometrelik parkur güzergahı gösterildi.

Halk koşusunun da yapılacağı organizasyonda hazırlıkların sağlıklı şekilde işlemesi için Onur Kurulu ve Yürütme Kurulu'nun yanı sıra Çalışma Grupları da oluşturuldu.

Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Yarı Maraton'un kentin tanıtımı açısından oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, organizasyonda görev alan herkese başarılar diledi. Tarsus Yarı Maratonu Yürütme Kurulu, Ağustos ayı içerisinde tekrar toplanacak. - MERSİN