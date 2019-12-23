Tarsus zabıtasında yaka kameralı dönem başlıyor - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde zabıta ekiplerinin yaka kameralı sisteme geçeceği bildirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, denetim ve çalışmalarda görüntü-ses kaydı yapabilen yaka kameralarıyla görev yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, uygulamanın vatandaşların güvenliği ve huzuru için oldukça önemli olduğunu belirtti.

Zabıta Müdürü Uğur Bozan da uygulama kapsamında 15 yaka kamerasının alındığını ve ilerleyen dönemde tüm ekibin bu uygulamaya geçeceğini kaydetti.