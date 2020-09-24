Tarsus Zeytin Platformu toplandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde Zeytin Platformu, Kaymakam Kadir Sertel Otcu başkanlığında toplandı.

Tarsus Ticaret Borsasında gerçekleştirilen toplantıda, coğrafi işaret belgesi verilen sarıulak zeytini ve tescil yolundaki zeytin yağının marka değerinin anlaşılması, sahiplenilmesi, tanıtılması, üreticinin bilinçlendirilmesi ve desteklenmesi için yapılması gerekenlerle ilgili konular masaya yatırıldı.

Kaymakam Otcu, toplantıda, Tarsus sarıulak zeytini ve yağının tanıtımı ve farkındalığı için eylem planı oluşturulması gerektiğini belirterek konuyla ilgili platform üyelerine tavsiyelerde bulundu.

Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya da ilçede başlayan Tarsus sarıulak zeytini hasadının hayırlı ve bereketli olmasını diledi.