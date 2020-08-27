Tarsus Ziraat Odası Başkanı Avcı, çiftçileri hırsızlara karşı uyardı - Son Dakika

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, ilçede son günlerde yaşanan tarlalardan nar ve limon hırsızlığına karşı çiftçileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Avcı, yaptığı açıklamada, kendilerine bir çok mahallede bahçelerden nar ve limon hırsızlığı yaşandığı yönünde kendilerine şikayetler geldiğini belirtti.

Çiftçilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirleri almalarının önemli olduğunu ifade eden Avcı, şüpheli gördükleri kişi ve araçları mutlak suretle güvenlik güçlerine ihbar etmelerini istedi.

Avcı, konuyu güvenlik güçleriyle görüşüldüğünü belirterek, ekiplerin ilçede devriyelerini artırdığını da sözlerine ekledi.