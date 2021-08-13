Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı'dan çiftçilere "anız yakmayın" uyarısı - Son Dakika

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, son zamanlardaki orman yangınlarına değinerek, çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı.

Avcı, yazılı açıklamasında, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcakların, anız yakmayı tehlikeli hale getirdiğini belirtti.

Anız yakmanın toprak verimliliğine uzun vadede ciddi zararlar verdiğine değinen Avcı, "Ormanlarımız milli servetimizdir. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında hepimize önemli görevler düşmektedir. Sezon itibariyle arazilerde bulunan anızların yakılmamasını özellikle istiyoruz. Anız yakanlar ayrıca yasa gereği adli ve idari cezalara maruz kalacaklardır." ifadelerini kullandı.