Tarsus Ziraat Odasında Veyis Avcı, Dönemi
1 saat önce
Tarsus Ziraat Odasının Olağan Genel Kurulunda oyların çoğunluğunu alan Veyis Avcı, yeni başkan seçildi.
Tarsus
Ziraat Odasının Olağan Genel Kurulunda oyların çoğunluğunu alan Veyis Avcı, yeni başkan seçildi.
Ziraat Odaları Genel Merkez
yöneticisi, Osmaniye
Ziraat Odası Başkanı Bahadır Sezgin'in divan başkanlığını yaptığı seçimlerde 22 yıldır başkanlık yapan Ali Ergezer, Veyis Avcı ve Abdullah Seki'nin listesi yarıştı.
Yapılan oylama sonucunda Veyis Avcı'nın listesi 93, Ali Ergezer'in listesi 49 ve Abdullah Seki'nin listesi ise 35 oy aldı.
Tarsus Ziraat Odası başkanlığı görevi sona eren Ergezer, Avcı'yı tebrik etti. Görev süresi boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
Avcı da Ergezer'e odaya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, onursal başkan ilan etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:14 Kaynak: AA
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