Tarsuslu gemicinin ağabeyi: "Devletimize güveniyorum" - Son Dakika

Tarsuslu gemicinin ailesi hayırlı haber bekliyor

Gine açıklarında silahlı korsanlar tarafından saldırıya uğrayan ve rehin alınan Türk gemisinde bulunan Halil Gülçür'ün ağabeyi, "devletimize güveniyorum" dedi

MERSİN - Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında silahlı korsanlar tarafından saldırıya uğrayan ve rehin alınan M/V Mozart isimli Türk gemisinde bulunan Halil Gülçür'ün ailesi, hayırlı bir haber bekliyor.

Nijerya açıklarında seyir halindeki M/V Mozart adlı Türk konteyner gemisi, korsanlar tarafından kaçırıldı. Gemideki 19 mürettebattan 15'inin kaçırıldığı, 1'inin öldürüldüğü, 3'ünün ise gemide bırakıldığı belirtildi.

Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi Gabon'un Port-Gentil Limanı'na demirledi.

Gemide rehin bulunanlar arasında Mersin'in Tarsus ilçesinden Halil Gülçür'de bulunuyor.

Zeynep Güçür ile evli ve 2 çocuk babası olan gemi personeli Gülçür'ün ağabeyi Akay Gülçür, "Halil Gülçür'ün abisiyim. Güney Afrika'dan gemide çalışıyor. Televizyonlardan öğrendiğim kadarıyla kaçırılmışlar.. Sayın Cumhurbaşkanım devreye girmiş sağolsun. Sayın bakanlar Dışişleri Bakanı hepsi devrede. Oradaki bütün büyükelçileri uyarmışlar. Şuan hayırlı bir haber bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. 10 yıllık gemici. Halil'in ikiz kardeşi de gemici. diğer kardeşim burada devletimize güveniyorum" dedi.