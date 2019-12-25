Tarsuslu iş adamları Tarsus Emniyet Müdürü Ercan Elbir'i ziyaret - Son Dakika

Tarsus Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TASİAD) Başkanı Hamza Kara ve dernek yönetim kurulu üyeleri Tarsus Emniyet Müdürü Ercan Elbir'i ziyaret etti.

Elbir, ziyarette yaptığı konuşmada, Tarsus halkının refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükselmesi konusunda iş insanlarına önemli görevler düştüğünü belirtti.

Emniyet teşkilatı olarak görevlerinin başında olduklarını ifade eden Elbir, görevlerini layıkıyla yapmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

TASİAD Başkanı Hamza Kara da Tarsus'un yaşamın her alanında kalkınması ve gelişmesi için her türlü özveriyi gösterdiklerini dile getirdi.

Ziyaret görüş alışverişinin ardından sona erdi.