Son Dakika Haberleri: Tarsuslu şehidin adı Şırnak'taki kütüphanede yaşatılacak
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Tarsuslu şehidin adı Şırnak'taki kütüphanede yaşatılacak

33 dakika önce

Tarsuslu şehit Piyade Komando Er Serdar Koyuncu'nun adı, Şırnak'ın İdil ilçesindeki ortaokulda açılan kütüphanede yaşatılacak.

Tarsuslu şehidin adı Şırnak'taki kütüphanede yaşatılacak, System.String[]
Tarsuslu şehit Piyade Komando Er Serdar Koyuncu'nun adı, Şırnak'ın İdil ilçesindeki ortaokulda açılan kütüphanede yaşatılacak.
Üçok Köyü Ortaokulunda, 1996'da Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Koyuncu'nun adını taşıyan, farklı illerden gönderilen 5 bin 500 kitabın bulunduğu "Şehide Vefa Kütüphanesi" kuruldu. Kütüphanenin açılışında duygulu anlar yaşandı.
Kaymakam Zafer Sağ, açılışta yaptığı konuşmada, bu yıl 6 köy okulunda kütüphane açtıklarını belirtti.
Tüm şehitleri rahmetle andığını ifade eden Sağ, şehit Koyuncu'nun ailesine ve tüm millete başsağlığı diledi.
Sağ, "Şehidimizin ismi burada yaşarken, başarılı gençler yetişecek ve onlar da bu vatan için mücadele etmeye devam edecek." dedi.
Şehit Koyuncu'nun Mersin'in Tarsus ilçesinden gelen çocukluk arkadaşı eğitimci Yunus Kızıl da şehidin adının kütüphaneye verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
"Serdar Koyuncu vatan toprakları ve milletimizin birliği için şehit oldu." diyen Kızıl, arkadaşı başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet diledi.
Kütüphanenin açılışına, İdil Cumhuriyet Başsavcısı Rıdvan Avci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan, Özbek Jandarma Karakolu Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Ünal, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:52 Kaynak: AA
Piyade, İdil, Şırnak, Güncel
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