Tarsuslu tekstilci Koronavirüs için 30 bin adet ücretsiz maske üretti - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde koronavirüs tedbirle kapsamında bir tekstilci, ücretsiz maske üretimine başladı. Tekstil işçilerinin gönüllü olarak çalıştığı firmada üretilmesi hedeflenen 30 bin adet maskenin ilk etabı olan 10 bin adeti Tarsus Belediyesi'ne teslim edildi.



Öğretmenler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde faaliyet gösteren İmece Tekstil adlı firma, tüm dünyayı saran korona virüs salgına karşı ortaya çıkan ihtiyaçlar kapsamında ücretsiz maske üretimi yapmaya başladı. İşletme sahibi İlhan Çatal, tekstil firmasını maske üretimine açarken, işçiler de gönüllü olarak çalışıp hiçbir ücret talebinde bulunmadı.



Çatal, korona virüsüne devletin yaptığı mücadeleye destek olmak için Tarsus Belediyesine ücretsiz maske üretimi yaptıklarını ifade ederek,"İlk olarak 10 bin adet maskeyi teslim ettik. Ülkem için ben de bir damla olmak istedim. Tüm dünyayı kasıp kavuran bu iletten kurtulmak için hep beraber mücadele edilmesi gerekmektedir. Biz de firma olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. 30 bin adet maske üretimi için çalışmalarımıza başladık. Tekstil atölyemizi maske üretimine sunduk. Bütün çalışanlarımız hiçbir talep bulunmadan tamamen gönüllülük esas alarak çalışıyorlar, Allah razı olsun. Yaptığımız 10 bin adet maskeyi belediyemize teslim ettik. Belediye Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan bizlere teşekkür ziyaretinde bulundu. Bizde kendisine teşekkür ediyoruz. Maskelerimizi tamamen ücretsiz üretiyoruz" dedi.



Çatal, koronavirüs tedbirler kapsamında alınan tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini, herkesin mecbur olmadıkça sokağa çıkmamasını istedi. - MERSİN