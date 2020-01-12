Tarsusluların vazgeçemediği lezzet: Humus - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsusluların vazgeçemediği lezzet: Humus - Son Dakika

Tarsusluların vazgeçemediği lezzet: Humus

6 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki restoranında bölgenin sembol yemeklerinden olan humusu yapıp satan Onur Uzal (42), ailesinin üç kuşaktır bu yemeği yaptığını belirterek, "Tarsuslular da bu lezzetten vazgeçemiyor" dedi.

Tarsusluların vazgeçemediği lezzet: Humus, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki restoranında bölgenin sembol yemeklerinden olan humusu yapıp satan Onur Uzal (42), ailesinin üç kuşaktır bu yemeği yaptığını belirterek, "Tarsuslular da bu lezzetten vazgeçemiyor" dedi.

'Tarsus Humusu' adıyla coğrafi işaret tescil belgesi alan ve yöre için sembol kabul edilen humus, bölge halkı tarafından uzun yıllardır sıcak bir şekilde servis edilerek tüketiliyor. Başka bölgelerde genellikle soğuk meze olarak servis edilen humus, Tarsus'ta nohut, tokmak yardımıyla ezilip tahinle harmanlandıktan sonra sunumunda baharat ve tereyağı eklenerek ana yemek olarak servis ediliyor.

Yaklaşık 70 yıldır ve üç kuşaktır restoranlarında humus yapıp sattıklarını söyleyen Onur Uzal, humusun Tarsus'un bir numaralı yemeği olduğunu ve burada kullanılan malzemelerin özel olarak seçildiğini belirtti. Bölge halkının humusu her mevsim tükettiğini ve bir meze değil de ana öğün olarak tercih ettiğini vurgulayan Uzal, "Sadece bölgede değil, Türkiye genelinde mükemmel bir ilgi var. İşletmemizde çoğu zaman yerli ve yabancı turistler ağırlıyoruz" diye konuştu.

ENERJİ VERİYOR

Humusun ağır bir yemek olarak bilindiğini, ama aslında insana enerji verdiğini kaydeden Onur Uzal, içindeki ürünlerin uyumunun ortaya eşsiz bir lezzet çıkardığını belirtti. 15 TL'den günde yaklaşık 400 porsiyon humus sattıklarını söyleyen Uzal, "Ürünlere göre değişik humus çeşitlerimiz var. Pastırmalı, sucuklu, tavuklu, bonfileli, kaşarlı, tereyağlı, zeytinyağlı humuslarımız ön plandalar" dedi.

Memleketinin Tarsus olduğunu ama ailesiyle yurt dışında yaşadığını dile getiren Murat Ersayoğlu ise çocukluğunun yemeği olan humusu çok özlediğini ve buraya her geldiğinde mutlaka ailesiyle birlikte humus yediğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Humustan görüntü

Humus ustası Onur Uzal ile röp.

Vatandaş ile röp.

Humus yiyenlerden görüntüler

Usta Onur Uzal'ın humus hazırlaması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Anıl ATAR MERSİN,


Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:18 Kaynak: DHA
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