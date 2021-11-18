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Tartıda ağır basması için hileden kaçmadı - Son Dakika

Tartıda ağır basması için hileden kaçmadı

18.11.2021 10:10
Tartıda ağır basması için hileden kaçmadı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde caddelerdeki kağıt ve kartonları toplayıp satarak geçimini sağlayan yabancı uyruklu bir kişinin, tartıda daha ağır basması için kartonları ıslatması cep telefonu kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde caddelerdeki kağıt ve kartonları toplayıp satarak geçimini sağlayan yabancı uyruklu bir kişinin, tartıda daha ağır basması için kartonları ıslatması cep telefonu kameralarına yansıdı. Hile anı vatandaşları şaşırttı.

Bağlar ilçesinde caddelerdeki kağıt ve kartonları toplayıp satarak geçimini sağlayan yabancı uyruklu bir kişinin hilesini görenler gözlerine inanamadı. Kağıt toplayıcısı, gün içinde toplamış olduğu karton ve kağıtları satmadan önce, tartıda daha ağır gelmesi için üzerine su sıktığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Hile anlarını görenler bu duruma şaşırdı. - DİYARBAKIR

Tartıda ağır basması için hileden kaçmadı
Tartıda ağır basması için hileden kaçmadı

Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıda ağır basması için hileden kaçmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartıda ağır basması için hileden kaçmadı - Son Dakika
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