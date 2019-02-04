Tartışılacak Anket Sonucu: Türk Sürücülerin Çoğu, Otonom Araçlara Güvenmiyor

Otonom araçlar, artık tüketiciye sunulmak üzereler. Hatta Tesla gibi şirketlerin araçları, tek bir yazılım güncellemesiyle insan faktörünü ortadan kaldırmaya hazır durumdalar. Peki sürücüler, yani o araçların müşterisi olacak kişiler bu konuda neler düşünüyorlar? İnsanlar canlarını yapay zekalara emanet etmeye, gerçek yollarda direksiyona dokunmadan seyahat etmeye ne kadar alışıklar?Tek Soruluk Dev Anket köşemizin son bölümünde bu konuya değindik, okuyucularımıza "Kendi kendine giden araçlara canınızı emanet eder misiniz?" diye sorduk. Sonuçlar ise oldukça tartışmalı bir tabloyu gözler önüne seriyor.Ankete katılan okuyucularımızın %57'si "Evet riski göze alırım. Özerk araçlara güveniyorum yanıtını verdi. Oyların %43'ü ise "Hayır, riski göze almam. Özerk araçlara güvenmiyorum" şıkkına gitti. Bu da demek oluyor ki bir şirket, %100 otonom araçla Türkiye piyasasına girerse, o aracı potansiyel müşterilerin neredeyse yarısına satamayacak.Elbette bu sonuca etki eden farklı değişkenler de var. Webtekno okuyucularının teknolojiye olan ilgisi, doğrudan olumlu yorum yapmalarına neden olabilir. Böyle bir koşulda bile, otonom araçlara güvenmeyen kişilerin sayısı azımsanmayacak kadar çok.Diğer taraftan otonom araçların çoğunluğu elektrik enerjisiyle çalışan sistemlere sahip. ABD'de yüzbinleri, Çin'de neredeyse yarım milyonu bulan elektrikli araç sayısından söz ediyoruz. Türkiye'de ise bu rakam, 2018'deki satışlarla birlikte sadece 657'ye yükseldi. Bir başka deyişle, otomotiv sektörünün biraz geriden takip ediyoruz. İnternetteki haberler ya da bilgiler, tüketici deneyimleriyle ortak sonuçlar vermeyebiliyor.Güven, sadece içinde bulunduğunuz araca değil, etrafınızdaki sürücülere karşı da hissedilen bir duygudur:Okuyucularımızın aktardığı önemli bir sorun daha var. Otonom araçların tamamen yolları ele geçirmeden önce klasik araçlarla aynı yolları kullanacak olması, haklı endişeyi beraberinde getiriyor. Biz yapay zekalara güvenip yolda seyrederken ya sürücülü bir araç hayatımıza mâl olursa?Bu güven sorunu, otonom araçların yolları ele geçirdiği anda ortadan kalkacak. Zira insan faktörü ortadan kalkınca endişeler de tarihe gömülecek. Böyle şeyleri konuşmak için daha somut verilere ihtiyacımız olacak. İşte o günler gelene dek bizi takip etmeyi sürdürün. Otonom araçlar dünyasından son gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.Görüş öneri ve yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz. Yapay zekalara güveneceğimiz günlere kadar, emniyet kemerlerinizi takmayı unutmayın. İyi sürüşler : )