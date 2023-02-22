Olay, Gülabibey Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, boş bir arazide alkol alan Burak İ. (24), Osman B. ve Mücahit G. arasında küfürleşme sonucu başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan tüfeğini alan Burak İ., Osman B. ve Mücahit G.'ye doğrulttu. Silahı arkadaşlarının elinden alan Osman B. ve Mücahit G. sırayla Burak İ.'ye ateş etti. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Burak İ., olay yerinde hayatını kaybederken zanlılar öldürdükleri arkadaşlarının aracıyla olay yerinden kaçtı.

Kaynak: İHA

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tartışma cinayetle bitti: 1 ölü - Son Dakika

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