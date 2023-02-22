Tartışma cinayetle bitti: 1 ölü
ÇORUM - Çorum'da bir arkadaş grubu arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Beraber alkol aldıkları arkadaşlarını öldürdüler.
Olay, Gülabibey Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, boş bir arazide alkol alan Burak İ. (24), Osman B. ve Mücahit G. arasında küfürleşme sonucu başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan tüfeğini alan Burak İ., Osman B. ve Mücahit G.'ye doğrulttu. Silahı arkadaşlarının elinden alan Osman B. ve Mücahit G. sırayla Burak İ.'ye ateş etti. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Burak İ., olay yerinde hayatını kaybederken zanlılar öldürdükleri arkadaşlarının aracıyla olay yerinden kaçtı.
Cinayetin ardından çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayet zanlılarını kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada bir adet tüfek ele geçirildi.
Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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