Tartışma cinayetle bitti: 1 ölü - Son Dakika
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Tartışma cinayetle bitti: 1 ölü

22.02.2023 09:02

Tartışma cinayetle bitti: 1 ölü Çorum'da bir arkadaş grubu arasında çıkan tartışma cinayetle bitti.

Tartışma cinayetle bitti: 1 ölü

ÇORUM - Çorum'da bir arkadaş grubu arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Beraber alkol aldıkları arkadaşlarını öldürdüler.

Olay, Gülabibey Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, boş bir arazide alkol alan Burak İ. (24), Osman B. ve Mücahit G. arasında küfürleşme sonucu başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan tüfeğini alan Burak İ., Osman B. ve Mücahit G.'ye doğrulttu. Silahı arkadaşlarının elinden alan Osman B. ve Mücahit G. sırayla Burak İ.'ye ateş etti. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Burak İ., olay yerinde hayatını kaybederken zanlılar öldürdükleri arkadaşlarının aracıyla olay yerinden kaçtı.

Cinayetin ardından çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayet zanlılarını kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada bir adet tüfek ele geçirildi.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartışma cinayetle bitti: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartışma cinayetle bitti: 1 ölü - Son Dakika
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