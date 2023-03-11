Tartışma kanlı bitti, önce komşusunu sonra kendini vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Tartışma kanlı bitti, önce komşusunu sonra kendini vurdu

11.03.2023 20:51
Tartışma kanlı bitti, önce komşusunu sonra kendini vurdu

Çorum'un Osmancık ilçesinde bahçeleri yan yana olan iki komşu arasında başlayan tartışma kanlı bitti.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bahçeleri yan yana olan iki komşu arasında başlayan tartışma kanlı bitti. Sinirine hakim olamayan yaşlı adam önce komşunu, ardından kendini vurdu.

Olay, Osmancık'a bağlı İnal köyünde meydana geldi. Köyde bahçeleri yan yana olan Ömer Fidan (65) ve Nuh Helva (70) bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Nuh Helva, arabasında bulunan silahı alarak komşusu Ömer Fidan'ı vurdu. Nuh Helva daha sonra aynı silahla kendine ateş ederek intihar girişimde bulundu. Yaşananları görenler olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Köye giden jandarma, sağlık ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki komşu önce Osmancık Devlet Hastanesine, ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Köydeki tartışma kanlı bitti! Yaşlı adam önce komşusunu sonra kendini vurdu Köydeki tartışma kanlı bitti! Yaşlı adam önce komşusunu sonra kendini vurdu

Ömer Fidan, Jandarma, Osmancık, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartışma kanlı bitti, önce komşusunu sonra kendini vurdu - Son Dakika


Son Dakika
23:09 Deva Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını öne sürüp istifa etti
22:41 Son Dakika: Adana'nın Yüreğir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:38 Adıyaman'a Koordinatör Vali olarak atanan Gökmen Çiçek, yaraları sarmak için gece gündüz demeden çalışıyor
22:26 Okan Buruk'tan "Şampiyon hocalar ayrılıyor, yorumunuz ne?" diyen muhabire olay cevap
22:24 Depremzede kadının isteği yürek dağladı! Başını öne eğen Kılıçdaroğlu ne diyeceğini bilemedi
22:13 Muharrem İnce'den Sedat Peker için başlatılan kampanyaya destek: Bırakın konuşsun
22:04 Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından Galatasaray tribünleri de aynı sloganı attı
21:46 G.Saray'ın değil Türkiye'nin dünya yıldızı! Zaniolo'nun açıklamaları duygulandırdı
21:29 Sakatlıktan harika dönen Muslera'dan G.Saray'ın rekoru için dikkat çeken yorum
21:08 Muharrem İnce'den Cumhur İttifakı'na HÜDA PAR tepkisi: Gaffar Okkan'ın kemiklerini sızlatmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2023 23:33:48. #1.12#
SON DAKİKA: Tartışma kanlı bitti, önce komşusunu sonra kendini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement