Çorum
'un Laçin
ilçesinde arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma sırasında fenalaşan kişi, hayatını kaybetti.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Kuyumcu köyü Kayadibi mevkisinde Sefer Topuz (64) ile Osman A. ve oğlu Şükrü A. arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Topuz, bir anda fenalaşarak yere düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis
ekibi, Topuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Topuz'un cenazesi, otopsi için Dodurga Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan baba ile oğlu, Çorum'da polis ekiplerince yakalandı.
Şüpheliler, jandarmaya teslim edildi.