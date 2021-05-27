TARTIŞMA SIRASINDA HEM KENDİNİ, HEM EŞİNİ VURDU - Son Dakika

KARAMAN'da Yıldıray Ş. (52), eşi Hatice Ş. (50) ile tartışırken elinde bulunan tabanca, yaşanan arbede sırasında art arda ateş aldı. Hatice Ş. göğsünden vurulurken, iki merminin de bacağına isabet ettiği Yıldıray Ş. çifti hastanede tedaviye alındı.

Olay, bugün saat 18.40 sıralarında merkeze bağlı Akçaşehir Beldesinde meydana geldi. Yıldıray Ş., belirlenemeyen nedenle eşi Hatice Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Yıldıray Ş. tabancasının namlusunu eşinin üzerine doğrultu. Hatice Ş. de engellemek isterken, yaşanan arbede sırasında tabanca art arda ateşlendi. Hatice Ş. göğsünden vurulurken, eşi ise bacağına isabet eden 2 mermi ile yaralandı.

Çift ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hatice Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, Yıldıray Ş.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayı duyup, hastaneye gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Soruşturma sürüyor.