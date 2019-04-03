Son Dakika Haberleri: Tartışma Sırasında Tespihini Koparan Arkadaşını Vurdu

Tartışma Sırasında Tespihini Koparan Arkadaşını Vurdu

14 dakika önce

SAMSUN'da, Tanju K. (33) tartışma sırasında elindeki tespihi çekerek koparan arkadaşı Turgut Ş.'yi (25) tabanca ile vurarak yaraladı.

Tartışma Sırasında Tespihini Koparan Arkadaşını Vurdu, System.String[]
SAMSUN'da, Tanju K. (33) tartışma sırasında elindeki tespihi çekerek koparan arkadaşı Turgut Ş.'yi (25) tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Turgut Ş. ile arkadaşı Tanju K. arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Turgut Ş., bu sırada iddiaya göre Tanju K.'nin elindeki tespihi çekti. Dağılan tespihin taneleri yere saçıldı. Öfkelenen Tanju K. de belinden çıkardığı tabanca ile Turgut Ş.'yi sol ayağından vurdu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Turgut Ş., tedaviye alındı.

Tanju K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Tanju K., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:07 Kaynak: DHA

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