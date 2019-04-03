Tartışma Sırasında Tespihini Koparan Arkadaşını Vurdu

SAMSUN'da, Tanju K. (33) tartışma sırasında elindeki tespihi çekerek koparan arkadaşı Turgut Ş.'yi (25) tabanca ile vurarak yaraladı.

SAMSUN'da, Tanju K. (33) tartışma sırasında elindeki tespihi çekerek koparan arkadaşı Turgut Ş.'yi (25) tabanca ile vurarak yaraladı.



Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Turgut Ş. ile arkadaşı Tanju K. arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Turgut Ş., bu sırada iddiaya göre Tanju K.'nin elindeki tespihi çekti. Dağılan tespihin taneleri yere saçıldı. Öfkelenen Tanju K. de belinden çıkardığı tabanca ile Turgut Ş.'yi sol ayağından vurdu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Turgut Ş., tedaviye alındı.



Tanju K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Tanju K., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



- Samsun

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sosyal Medya Üzerinden Kadınlara Şantaj Şüphelisi Tutuklandı

19 Mayıs Belediye Başkanı'ndan Skandal Sözler: Bundan Sonra Oyu Veren Hizmeti Önce Alacak

Araba Tutkusu Olan Vatandaş, 1999 Model Toros'unu Evinin Odasında Saklıyor

Son Dakika! Liselere Giriş Sınavı Başvuruları Başladı