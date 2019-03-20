Tartışma Sonrasında Başından Vurulan Genç Kız Ağır Yaralandı
1 saat önce
Tartışma sonrasında başından vurulan genç kız ağır yaralandıTOKAT - Tokat'ın Artova ilçesinde başından tabanca ile vurulan lise öğrencisi genç kız ağır yaralandı.
Tartışma sonrasında başından vurulan genç kız ağır yaralandı
TOKAT - Tokat
'ın Artova
ilçesinde başından tabanca ile vurulan lise öğrencisi genç kız ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Artova ilçesinde çiftçilik ile uğraşan M.G. ile Anadolu Lisesi
son sınıf öğrencisi kız öğrenci M.T. arasında sebebi bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İstasyon caddesinde akşam saatlerinde yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine M.T. tabanca ile M.G.'ye ateş etti. Başından ve kasık bölgesinden yaralanan genç kız sağlık ekipleri tarafından Artova Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan müdahalenin ardından genç kız Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Genç
kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, M.G'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:22 Kaynak: İHA
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