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Tartışma Sonucu Yeğenini Öldüren Adam Gözaltına Alındı - Son Dakika

Tartışma Sonucu Yeğenini Öldüren Adam Gözaltına Alındı

Son Güncelleme: 19.10.2023 16:46

TOKAT'ın Zile ilçesinde Yusuf Akdoğan, 11 yıl önce Rusya'da yaşamını yitiren oğlu Zafer Akdoğan'ın ölümünden sorumlu tuttuğu yeğeni Onur Altındal'ı ruhsatsız tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından Yusuf Akdoğan gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde Yusuf Akdoğan (70), 11 yıl önce Rusya'da yaşamını yitiren oğlu Zafer Akdoğan'ın ölümünden sorumlu tuttuğu yeğeni Onur Altındal'ı (38) ruhsatsız tabanca ile vurarak öldürdü.

OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN SORUM TUTUYORDU

Olay, saat 14.30 sıralarında Zile ilçesine bağlı Kervansaray köyünde meydana geldi. 2012 yılında Zafer Akdoğan, Rusya'da kuzeni Onur Altındal ile birlikte çalışırken yaşamını yitirdi. Yusuf Akdoğan, oğlu Zafer'in ölümünden sorumlu tuttuğu yeğeni Onur Altındal ile köyde bir araya geldi.

TABANCA İLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Çıkan tartışmada Yusuf Akdoğan, Altındal'ı yanında bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile vurarak öldürdü. Köylülerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAM GÖZALTINA ALINDI

Onur Altındal'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Zile Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yusuf Akdoğan ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturulma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kervansaray, Rusya, Zile, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartışma Sonucu Yeğenini Öldüren Adam Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartışma Sonucu Yeğenini Öldüren Adam Gözaltına Alındı - Son Dakika
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