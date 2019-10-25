Tartışma yaratan 'kemerburgaz kent ormanı' havadan görüntülendi

Çevre sakinleri: Daha önce var olan bir park. Yeniden açılış yapılıyor.

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA)

Tartışmalar arasında yarın açılacak 'Kemerburgaz Kent Ormanı' havadan görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 'İmara değil halka açıyoruz' demek, sanki önceki yönetim bu ormanı imara açmak istemiş gibi bir algı yaratılıyor. Bu büyük bir vicdansızlıktır" dedi. Çevre sakinleri de kent ormanında uzun süredir çalışmaların yapıldığını söyledi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İBB, "Kemerburgaz Kent Ormanı'nı İmara değil halka açıyoruz" sloganı ile bir kampanya başlattı. Konuyla ilgili ana caddelere pankartlar asıldı, bazı gazetelere tam sayfa ilanlar verildi. Gazetelere verilen ilanda, bir milyon 600 bin metrekarelik alanı kapsayan 1. Etabın 26 Ekim 2019 tarihinde açılacağı vurgulanan ilanda "Açıyor ve size teslim ediyoruz" denildi.

Yarın saat 11.00'de açılışı yapılacak 'Kemerburgaz Kent Ormanı' havadan görüntülendi.

"BİR ALGI OPERASYONU YAPILIYOR"

Kent ormanı bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, makamında yaptığı açıklamada, 'Kemerburgaz Kent Ormanı' açılışına neden tepki gösterdiğini açıkladı. "Yalan ve iftira var" diyen Göksu şunları söyledi: "Mesele açılış meselesi değil. Açılış yapıyor olsa teşekkür ederiz ve İstanbul halkına üretilmiş bir hizmetin açılmasından daha doğal ne olabilir. Tepkimiz, 'imara değil halka açılıyor' şeklindeki slogana. Burada gerçekten bir yanlış değil yalan ve iftira var. Öncelikle Kemerburgaz Kent Ormanı'nın bir hikayesini söylemem lazım. 2012 yılında İstanbul' a devrediliyor. Zaten kullanılan bir orman. Devredildikten sonra 2015 yılında İBB orada gerekli iyileştirme çalışması yapıyor. 2018 yılında iyileştirme çalışmasını bitiriyor. Bitirdikten sonra, 7 Temmuz 2018'de 'bitirdik hayırlı olsun' diyor ve açılış yapıyor. Bu açılışla ilgili 3 tane büyük yalan ve iftira var. Birincisi burası kent ormanı. Orman vasfındaki bir yeri hiç kimse imara açamaz. Söz konusu alan devlet ormanı. Birinci yalan bu. İkincisi buraları imara açmaya çalışan birileri var da siz mi engellediniz? İmara açmak isteyen kim? Üçüncüsü bu kent ormanının iyileştirmesini siz yapmadınız ki. Zaten 7 Temmuz 2018'de açılmış. Yapılmak istenen şey şu: Bir algı operasyonu yapılıyor. Bu dönem bizim stratejik plan dönemimiz. Galiba sayın başkanın önüne şöyle bir stratejik plan konulmuş: 5 yıllık çalışma takvimi değil 5 yıllık çatışma takvimi koymuşlar. Hani biz yeni nesil siyasetçi olacaktık. Hani yeni nesi belediyecilik yapacaktık. Büyükşehir Belediyesi geçmiş dönemde bu kadar büyük bir alanı iyileştirerek İstanbul halkının hizmetine sunmuş. Siz belediye başkanı olsanız ne yaparsınız? Teşekkür edersiniz. Niye? Sizi seçen halka hizmet üretilmiş. Ama öyle bir algı operasyonu kurgulanmak isteniyor ki bu kurgu sanki 10 gün önce İBB meclisinde yeşil alanlara 'hayır' diyen CHP değilmiş gibi. 10 gün önce siz İBB meclisinde biz bazı kamu kurumlarının alanlarının yeşil alana alınması gerektiğini söylediğimizde hayır oyunu siz verdiniz. AK Partinin 'evet' oylarıyla yaklaşık 300 bin metrekarelik yeşil alan ürettik. Bu yapılan nedir biliyor musunuz en basit ifadesiyle vicdansızlık ve vefasızlık."

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Basın Müşavirliği konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Kemerburgaz Kent Ormanı'nı, yeni yapılmış veya daha önce imara açılıyormuş gibi lanse ederek, 'İmara değil, halka açıyoruz' şeklinde sosyal medya paylaşımları yapmanın halkı yanlış bilgilendirmekten öte başka bir amacının olmadığı aşikardır".

Kemerburgaz Kent Ormanı'nın; 22 Ağustos 2012 tarihinde imzalanan sözleşme gereği 10 yıl süre ile kiraya verildiği belirtilen açıklamada "Söz konusu alan devlet ormanı olması sebebiyle Belediye Başkanlıklarının veya başka bir kurumun bu alanı imara açmaya yetkisi olmadığı, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmıştır" denildi.

"DAHA ÖNCE VAR OLAN BİR PARK YENİDEN AÇILIŞ YAPILIYOR"

Bölgede yaşayan vatandaşlar da kent ormanında uzun süredir çalışmaların yapıldığını söyledi. Kemerburgaz Kent Ormanı'na yakın bölgede yaşayan Ahmet Öztürk, "Ben 1989 yılından beri İstanbul'dayım. O parka çok gittim. Şunu söyleyeyim; Daha önce var olan bir park. Yeniden açılış yapılıyor. Halkın hizmetine sunuyoruz diyorlar zaten yeşil alandı. Herkesin gittiği bir yer" dedi.

Doğma büyüme Kemerburgazlı olduğunu ifade eden Suat Batay da, "Bildiğimiz bir yer. 2-3 sene belki daha fazladır yapımı devam ediyor" diye konuştu.