Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu - Son Dakika

Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu

Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk, yayıncı kuruluşun yaptığı hesaplamaya göre çok tartışılan pozisyon öncesinde 18.48 saniye boyunca topu elinde tuttu.

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldığı mücadelenin sonundaki penaltı öncesinde 6 saniye kuralı ihlal edildiği için verilen endirekt vuruş kararında, kaleci Okan Kocuk'un topu elinde ne kadar tuttuğu belli oldu.

beIN Sports'un yaptığı hesaplamaya göre genç kalecinin, topu eline almasıyla topu elinden çıkarması arasında geçen sürenin 18.48 saniye olduğu ortaya çıktı.

Tartışma yaratan pozisyonda gerçek ortaya çıktı! İşte topun elde tutulduğu süre

"KURALIN EN SON NE ZAMAN UYGULANDIĞINI HATIRLAMIYORUM"

Pozisyonu yorumlayan Deniz Çoban, "Koyulmuş ama uygulanmayan bir kural. Ben Türkiye'de en son bu kuralın ne zaman uygulandığını hatırlamıyorum. Alper Ulusoy, kimsenin üzerinde durmadığı bu kuralı uygulayarak, bence hata yapmıştır. Oyun kurallarına göre doğru bir karar ama dünyada hakemlerin titiz davranmadığı bir karar. Böyle bir titizlik görmedik şimdiye kadar. Hakem bunu tolere edebilirdi, kariyerine yakışmadı. Bugüne kadar uygulanan bir karar değil. Alper Ulusoy'un hemen 10 tane böyle çalmadığı pozisyon bulurum, o zaman neden çalmadın derim" ifadelerini kullandı.

ALTI SANİYE KURALI NEDİR?

Altı saniyelik kuralı, 1998 yılında FIFA Yasası 12'de bir değişiklik olarak geldi ve bu da "bir kalecinin topu elinde altı saniyeden fazla tutmasına izin verilmemesi" içindi. Bu kuralın amacı, oyunu geciktirmek için topu tutma ayrıcalığına sahip olan kaleciyi durdurmaktı.

Topu elle tutan kaleci topu 6 saniye içinde oyuna sokmak zorundadır. Aksi taktirde endirekt serbest vuruş verilir.

Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Galatasaray, Okan Kocuk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 08:24 

Son Dakika Spor Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı "En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor Doğru bilene tatil hediye ediyorum" diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi eleştirdi Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı         
08:30
Uygulama fiilen başladı! 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasak, cezası 900 TL Uygulama fiilen başladı! 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasak, cezası 900 TL         
08:07
TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu         
08:00
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti         
07:51
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam ediyor: 12 il için uyarı Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam ediyor: 12 il için uyarı         
07:48
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi         
06:15
Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı 5'e yükseldi; Bakan Soylu bölgede çalışmalarını sürdürüyor Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı 5'e yükseldi; Bakan Soylu bölgede çalışmalarını sürdürüyor         
01:55
Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı         
00:47
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım         
00:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti         
00:23
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor         
00:15
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı         
00:11
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı         
00:10
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi         
23:49
İki kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı İki kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı         
23:46
"En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar         
23:44
Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı         
23:33
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu 90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu         
23:32
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı         
23:20
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi         
23:13
Belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çocuklar ölümden döndü Belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çocuklar ölümden döndü         
22:39
3 metre yükseklikten beton zemine düşen bebeğin mucize kurtuluşu 3 metre yükseklikten beton zemine düşen bebeğin mucize kurtuluşu         
22:37
Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu         
22:29
Gün batımında 2365 metre yükseklikte yoga yaptılar Gün batımında 2365 metre yükseklikte yoga yaptılar         
22:29
Kurtlar, ağıla girip 22 koyunu telef etti mahalleli ise tedirgin Kurtlar, ağıla girip 22 koyunu telef etti mahalleli ise tedirgin         
22:18
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı         
22:04
Doğru bilene tatil hediye ediyorum Doğru bilene tatil hediye ediyorum" diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi eleştirdi         
22:01
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti         
21:59
Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 08:50:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei