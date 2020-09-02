Tartışmada havaya ateş açan kişi, iki araç değiştirmesine rağmen polisten kaçamadı - Son Dakika

Tartışmada havaya ateş açan kişi, iki araç değiştirmesine rağmen polisten kaçamadı

İZMİR'in Konak ilçesinde iki grup arasında yaşanan tartışmada iddiaya göre bir kişi karşı tarafa gözdağı vermek amacıyla tabancayla havaya ateş açtı.

Tartışmada havaya ateş açan kişi, iki araç değiştirmesine rağmen polisten kaçamadı, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde iki grup arasında yaşanan tartışmada iddiaya göre bir kişi karşı tarafa gözdağı vermek amacıyla tabancayla havaya ateş açtı. Yaşanan gerginliğin ardından şüpheli olay yerinden taksiye binerek kaçtı. İiki kez taksi değiştirdiği belirlenen ve yolda üzerinde bulunan bir tabanca ile 1 pompalı tüfeği attığı tahmin edilen şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

Konak ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Gerginliği artması üzerine iddiaya göre bir kişi, karşı tarafa gözdağı vermek amacıyla tabanca ile havaya ateş açtı. Ardından kargaşadan yaralanan şüpheli, olay yerinin yakınından geçen ticari taksiye binerek bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen polis araştırma başlattı. Olay yerindeki vatandaşların ifadesine başvuran polis, kaçan şüphelinin eşgali ile bindiği taksinin plakasın belirledi.

İKİ ARAÇ DEĞİŞTİRDİ, POLİSTEN KAÇAMADIŞüphelinin bindiği taksinin plakasını anons eden polisler, aracın kaçtığı mevkiye ekipleri yönlendirdi. Şüphelinin bindiği taksinin sürücüsüne ulaşan polis, İnönü Caddesi üzerinde indiği bilgisini aldı. Şüphelinin indiği yere gelen ekipler, şüphelinin bu kez başka bir taksiye bindiği ve Kılıç Reis Mahallesi yönüne gittiğini saptadı. Karabağlar ve Konak ilçesine bağlı polis ekipleri koordineli çalışma sürdürerek, şüphelinin kaçtığı yöne yoğunlaştı. Şüpheli ile polis arasında süren kovalamaca, şüphelinin sokak arasında yakalanması ile sona erdi.BİR TABANCA İLE BİR POMPALI TÜFEĞİ YOLDA ATTI

Yapılan incelemede, şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı bulunan Ç.S. (37) olduğu saptandı. Ayrıca Ç.S.'nin kaçtığı sırada bir tabanca ile pompalı tüfeği attığı öğrenildi. Ç.S.'nin ifadesi doğrultusunda, attığı tabanca ile pompalı tüfek yaklaşık 400 metre arayla bulundu. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından yakalanan Ç.S. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.


Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 01:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartışmada havaya ateş açan kişi, iki araç değiştirmesine rağmen polisten kaçamadı - Son Dakika

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