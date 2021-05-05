TARTIŞMADA KAN DÖKÜLDÜ: 1 YARALI - Son Dakika

İZMİT'te, O.Ö. tartıştığı T.B.'yi tabanca ile ateş ederek vurdu. Yaralanan T.B. tedaviye alındı.

Olay öğle saatlerinde İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Sabri Aksoy Sokak üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Binanın ikinci katındaki ofiste bulunan O.Ö ile T.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine O.Ö., yanındaki tabanca ile T.B.?ye bir el ateş etti. Kalçasından yaralanan T.B. kanlar içerisinde yerde kalırken, O.Ö. ise kaçarak kayıplara karıştı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralı T.B. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli O.Ö.?yü yakalamak için çalışma başlattı.