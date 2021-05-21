Tartışmada komşusunu tabancayla yaraladı - Son Dakika

Samsun'da bir kişi tartışmada komşusunu tabancayla yaraladı.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B..(35) aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışmada komşusu A.Y.'ye (46) tabancayla ateş ederek sol bacağından yaraladı. Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y. tedavi altına alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan A.Y. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN