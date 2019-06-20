Tartışmada sırtından vurulan şahıs ağır yaralandı
18 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıslar tarafından silahla sırtından vurularak ağır yaralandı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:47 Kaynak: İHA
'nin İzmit
ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıslar tarafından silahla sırtından vurularak ağır yaralandı.
Olay akşam saatlerinde İzmit Kozluk
Mahallesi Seka Tünel üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat U. adlı şahıs, Seka Tünel üzerinde kimliği henüz öğrenilemeyen iki kişi ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz şahıslar, yanlarındaki silahla Murat U.'ya ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar sırtına isabet eden Murat U. kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gesen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Murat U. ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Murat U.'nın tedavisi sürdüğü öğrenilirken polis ekipleri saldırı sonrası kaçan iki şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ
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