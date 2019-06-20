Son Dakika Haberleri: Tartışmada sırtından vurulan şahıs ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tartışmada sırtından vurulan şahıs ağır yaralandı

18 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıslar tarafından silahla sırtından vurularak ağır yaralandı.

Tartışmada sırtından vurulan şahıs ağır yaralandı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıslar tarafından silahla sırtından vurularak ağır yaralandı.

Olay akşam saatlerinde İzmit Kozluk Mahallesi Seka Tünel üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat U. adlı şahıs, Seka Tünel üzerinde kimliği henüz öğrenilemeyen iki kişi ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz şahıslar, yanlarındaki silahla Murat U.'ya ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar sırtına isabet eden Murat U. kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gesen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Murat U. ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Murat U.'nın tedavisi sürdüğü öğrenilirken polis ekipleri saldırı sonrası kaçan iki şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:47 Kaynak: İHA
Kozluk, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'da TIR, çarptığı otomobille köprüden uçtu! Tam o an kamerada Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi 6 gün sonra doğum günüydü! Üniversiteli Mert gözyaşlarıyla uğurlandı İki adam, sokak ortasında erkek çocuğunu kemerle dakikalarca dövdü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 00:05:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartışmada sırtından vurulan şahıs ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]