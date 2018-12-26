Tartışmada Tüfekle Vurulan Şahıs Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Kütahya'da çıkan tartışmada tüfekle vurulan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kütahya
'da çıkan tartışmada tüfekle vurulan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kütahya'da meydana gelen olayda tartışma sonrası tüfekle yaralanan üç kişiden biri olan Bursalı Anıl Temel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Temel için Umurbey
Mahallesinde ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:22 Kaynak: İHA
İkiz Bebeklerine Hamile Olan Oyuncu Pelin Akil, Domuz Gribine Yakalandı
ABD Başkanı Trump, Irak'a Sürpriz Bir Ziyaret Gerçekleştirdi
Selçuk Bayraktar, Pilot Koltuğuna Oturup Hava Aracı Kullandı!
ABD Başkanı Trump'ın, 50 Yıl Önce Askere Gitmemek İçin Sahte Sağlık Raporu Aldığı İddia Edildi