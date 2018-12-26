Son Dakika Haberleri: Tartışmada Tüfekle Vurulan Şahıs Hayatını Kaybetti

Tartışmada Tüfekle Vurulan Şahıs Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Kütahya'da çıkan tartışmada tüfekle vurulan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tartışmada Tüfekle Vurulan Şahıs Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kütahya'da çıkan tartışmada tüfekle vurulan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'da meydana gelen olayda tartışma sonrası tüfekle yaralanan üç kişiden biri olan Bursalı Anıl Temel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Temel için Umurbey Mahallesinde ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:22 Kaynak: İHA

Kütahya, Güncel
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