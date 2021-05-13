Tartışmalara konu olan heykeller Diyarbakır'da kaldırıldı - Son Dakika

Diyarbakır Havaalanı çevre yolundaki Yonca Kavşağı'na konulan heykellerden karpuz içinde çocuk ve tatlıcı figürleri olan heykeller, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleme yapılması için kaldırıldı.

"ALEM KARPUZ GÖRSÜN"

Kavşağa konulan 'halay çekenler', 'kadayıf tepsisini gösteren adam', 'hasır bileziği ve zincir' ile özellikle 'karpuzun içindeki çocuk' şeklindeki heykeller, sosyal medyada espri konusu oldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından da 'karpuzun içindeki çocuk' heykelini paylaşıp, "İçine çocuk sığan karpuzlar #DiyarbakırKarpuzu'dur. Alem karpuz görsün" sözleriyle paylaştı.

HEYKELLER SOSYAL MEDYADA ESPRİ KONUSU OLDU

Sosyal medya kullanıcılarının ise kimisi karpuzun içindeki çocuğu 'katil bebek Chucky'ye' ve animasyon karakteri Shrek'e benzetti. Çocuk figürünü Çiftlik Bank'ın sahibi 'Tosuncuk'a benzeten de oldu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a benzeten de.

BELEDİYE BAŞKANI HEYKELLERİ SAVUNMUŞTU

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi kayyımı Münir Karaloğlu, tepkilerle ilgili yaptığı ilk açıklamada heykelleri savunmuştu. Karaloğlu, karpuz içindeki çocuk heykeli için yapılan eleştirilerle ilgili olarak çocuğun iki dişi olduğuna dikkat çekerek, "Çocukları ayrıştırmayın" demişti.