Tartışmalara konu olan taş ocağı bölgesinde bilirkişi incelemesi yapıldı - Son Dakika

Tartışmalara konu olan taş ocağı bölgesinde bilirkişi incelemesi yapıldı

RİZE - Rize'nin İkizdere ilçesinde tartışmalara konu olan taş ocağı için bilirkişi incelemesi gerçekleştirildi.

Rize'nin İyidere ilçesi sahilinde yapımına başlanan lojistik merkezi için bölgeye en yakın ilçe olan İkizdere'nin Gürdere ve Cevizlik köyü sınırları içinde bulunan İşkencedere bölgesinde yapılacak taş ocağı için bir grup vatandaşın mahkemeye başvurarak gerçekleştirdiği itirazları üzerine bilirkişi incelmesi yapıldı. Yapılan bilirkişi incelemesi öncesinde jandarma tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. Bilirkişi heyeti şikayetçi vatandaşlar ile birlikte taş ocağı açılması planlanan alana girdi. İnceleme ile ilgili bilirkişi heyetinin resmi değerlendirme raporunun önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'nin İyidere ilçesinde yapımına başlanan İyidere Lojistik Merkezi'nin deniz dolgu taş ihtiyacının karşılanacağı İkizdere-Cevizlik Taşocağı ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda yalan yanlış dedikodular yayıldığını ve bir algı operasyonu düzenlendiğini belirterek "Dün 3. köprüye, İstanbul Havalimanı'na, Şehir Hastaneleri'ne karşı çıkanlar, bugün Rize İkizdereli kardeşlerimizi yalanlarıyla kandırmaya çalışıyorlar. Rize-İkizdere'de oynanan oyun, sadece taş ocağı ve çevre hassasiyeti değil. Sıkıntıları her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rize'ye 10 gün önce yaptığı son ziyaretinde İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "Şimdi biz İkizdere'de lojistik tesislerini yapıyoruz, bunlar çıkıyor, Ankara'dan geliyor, bizim bu lojistik tesisin yapımını durdurmak için gayret sarf ediyor. Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar. Neymiş, bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz. Biz bu tesisleri yapacağız, bu yolları yapacağız, bu tünelleri yapıyoruz, yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez. Yeter ki benim milletim burada dimdik ayakta dursun" görüşlerini dile getirmişti.